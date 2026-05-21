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Marc Vivés, director deportivo del FC Barcelona Femenino: "El Barça espera una final abierta": "Será un gran espectáculo" I La Posesión Especial Champions femenina

El cuerpo técnico del FC Barcelona Femení anticipa una final mucho más abierta y ofensiva que los partidos anteriores, destacando que la mayoría de rivales han optado por replegarse y esperar atrás debido al respeto que genera el conjunto azulgrana. En la previa del duelo, se subraya el ADN valiente y atrevido del equipo dirigido por Jonatan Giráldez, con la expectativa de un encuentro más dinámico, con espacios y oportunidades para ambos equipos.