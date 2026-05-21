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Lluís Cortés, exentrenador del Barça: "Éramos el único equipo que proponía algo" | La Posesión-Champions Femenina

Lluís Cortés, exentrenador del Barça: "Éramos el único equipo que proponía algo" | La Posesión-Champions Femenina

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Lluís Cortés, exentrenador del Barça: "Éramos el único equipo que proponía algo" | La Posesión-Champions Femenina

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En La Posesión, Lluís Cortés reivindica la identidad futbolística del Barça Femení y recuerda cómo el equipo azulgrana logró marcar diferencias en Europa con una propuesta propia, valiente y reconocible llevándolas a ganar la primera Champions League del equipo. Su reflexión pone en valor el peso del estilo en la construcción del Barça campeón y ayuda a entender por qué el equipo se ha convertido en una referencia continental más allá de los títulos. Un clip de mucho valor para reforzar marca, legado e identidad azulgrana antes de otra gran final europea.

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