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Lluís Cortés y la clave del Barça campeón: identidad y valentía | La Posesión-Champions Femenina

En La Posesión, el exentrenador del FC Barcelona Femenino Lluís Cortés reivindica la identidad futbolística que llevó al equipo azulgrana a conquistar su primera Champions League .

“Éramos el único equipo que proponía algo”, reflexiona Cortés al recordar cómo aquel Barça marcó diferencias en Europa con un estilo reconocible, valiente y fiel a su ADN .

Un clip imprescindible para entender el crecimiento del Barça Femenino y cómo su cultura futbolística lo convirtió en una referencia continental mucho más allá de los títulos.