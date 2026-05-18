El futuro de Robert Lewandowski en el aire. ¿A qué equipo puede ir?¿Cuánto puede cobrar? I La Posesión 3x37 / Sport

El futuro de Robert Lewandowski en el aire. ¿A qué equipo puede ir?¿Cuánto puede cobrar? I La Posesión 3x37

Carlos Monfort trae en La Posesión la última información recopilada sobre el actual '9' del Barça que finalizará su etapa el próximo sábado en su último partido con el club. El futuro del polaco está en el aire y queda por resolver sobre a que club ira. Informamos sobre las posibles opciones que se le plantean a Lewandowski en las ofertas que le están llegando a lo largo de estos últimos meses.