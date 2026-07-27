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Piqué analiza la Kings League y deja un claro mensaje sobre el Barça

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Gerard Piqué analiza el momento del Barça antes del inicio de LaLiga. El excentral azulgrana destaca la continuidad del proyecto de Hansi Flick, el crecimiento de Lamine Yamal y asegura que el conjunto culé sigue siendo superior al Real Madrid pese a los fichajes del verano. Además, también habla del éxito de la Kings League y del gran ambiente vivido en Milán durante el Mundial. Más información

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