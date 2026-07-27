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Piqué analiza la Kings League y deja un claro mensaje sobre el Barça

Gerard Piqué analiza el momento del Barça antes del inicio de LaLiga. El excentral azulgrana destaca la continuidad del proyecto de Hansi Flick, el crecimiento de Lamine Yamal y asegura que el conjunto culé sigue siendo superior al Real Madrid pese a los fichajes del verano. Además, también habla del éxito de la Kings League y del gran ambiente vivido en Milán durante el Mundial. Más información