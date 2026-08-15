Quique Álvarez, técnico del Girona FC: "Necesito jugadores que quieran estar en el Girona FC" / @GironaFC

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Quique Álvarez, técnico del Girona FC: "Necesito jugadores que quieran estar en el Girona FC"

Quique Álvarez, nuevo entrenador del Girona FC, atendió a los medios el día previo al primer encuentro de su equipo en la Liga Hypermotion. Quique ha remarcado que necesita que los jugadores estén motivados y quieran formar parte del proyecto, sobretodo después de la salida de Míchel del equipo y todas las novedades que también han comportado descender a segunda división. El técnico también ha mostrado un mensaje positivo hacia la afición tras remarcando que el equipo está preparado y se van a dejar la piel en el terreno de juego. Más información