El Girona apela a la memoria y al corazón de su afición antes del duelo con el Elche / GIRONA FC

El Girona apela a la memoria y al corazón de su afición antes de jugarse la permanencia ante el Elche

El Girona FC ha lanzado un vídeo cargado de emoción para movilizar a su afición antes del decisivo partido del sábado 23 ante el Elche, en el que se juega seguir en Primera División. Bajo el lema “Aquest partit el juguem tots junts”, el club recuerda la dolorosa final del play off de ascenso de junio de 2020, también frente al Elche, disputada en plena pandemia y con Montilivi vacío. Ahora, el mensaje es claro: esta vez, el Girona quiere a su gente empujando desde la grada.