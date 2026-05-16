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Míchel sobre el partido contra el Atlético de Madrid: "Es una final"

Míchel sobre el partido contra el Atlético de Madrid: "Es una final"

EFE

Míchel sobre el partido contra el Atlético de Madrid: "Es una final"

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El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha admitido que el partido de este domingo contra el Atletico de Madrid en la penúltima jornada de LaLiga EA Sports es "una final" y que su equipo, inmerso en la pelea por la permanencia, "necesita" los tres puntos. "Estamos responsabilizados, preparados, con ilusión y con sensación de necesidad, de supervivencia y de dar el cien por cien. El jueves vi todo eso en el campo y esa es la mayor tranquilidad que puedo tener", ha asegurado el entrenador rojiblanco este sábado en la sala de prensa de Montilivi.

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