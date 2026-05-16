EFE

Míchel sobre el partido contra el Atlético de Madrid: "Es una final"

El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha admitido que el partido de este domingo contra el Atletico de Madrid en la penúltima jornada de LaLiga EA Sports es "una final" y que su equipo, inmerso en la pelea por la permanencia, "necesita" los tres puntos. "Estamos responsabilizados, preparados, con ilusión y con sensación de necesidad, de supervivencia y de dar el cien por cien. El jueves vi todo eso en el campo y esa es la mayor tranquilidad que puedo tener", ha asegurado el entrenador rojiblanco este sábado en la sala de prensa de Montilivi.