Michel, en 'La Otra Grada' recuerda su decisión de no fichar por el Real Madrid / La Otra Grada de 'Feeberse"

Michel, en 'La Otra Grada' recuerda su decisión de no fichar por el Real Madrid

Míchel Sánchez es una de esas personas que da gusto escuchar. Voz autorizada en este deporte, es un entrenador cuyos valores humanos y filosofía futbolística cautivan a cualquiera. Arquitecto del mejor Girona de la historia, equipo que enamoró a todo el continente y logró clasificar para la Champions League, habló sin contemplaciones en el podcast 'La Otra Grada' de 'Feeberse'. Allí abordó varios temas, entre ellos su ambición de dar un salto en su carrera y la posibilidad de entrenar al Manchester City. Una de las anécdotas que más llamaron la atención fue que decidiese no presentarse a una comida con Paco de Gracia para firmar un contrato con el Real Madrid cuando militaba en las filas del Rayo Vallecano. Más información