Míchel admitió que Ter Stegen "ha pedido venir por aquí en algún momento, pero no sé cómo está su lesión ni la recuperación"

Míchel preguntado por la situación de Ter Stegen, el técnico del Girona señaló que "ahora mismo no sé cómo va su recuperación". "Después de la operación hablamos y su recuperación es en Barcelona. Él ha pedido venir por aquí en algún momento, pero no sé cómo está su lesión ni la recuperación. Ha salido todo bien. Es un jugador que está lesionado y fuera de nuestro radar. Por eso no tengo la información sobre su recuperación", admitió.