Secciones

Es noticia
Elecciones BarçaDirecto elecciones BarcelonaMuere Enric ReynaGrada AnimacióF1 GP ChinaCarrera Sprint F1 horariosPrecio entradas BarcelonaBastoniArbeloaSedes Electorales BarcelonaVuskovicCarlos AlcarazHorario AlcarazBarça - Hapoel Tel AvivClasificación París-NizaClasificación Tirreno-AdriáticoEtapa 5 Tirreno-AdriáticoEtapa 6 París-NizaReal Madrid - Elche horarioReal Madrid - Elche alineacionesMarató Barcelona 2026Récord DuplantisCuadro ChampionsCuadro Europa LeagueVuelta semifinales Copa de la ReinaFinal Copa del Rey JuvenilRestaurante PedriWojciech SzczęsnyMejores colegiosJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin
Míchel admitió que Ter Stegen "ha pedido venir por aquí en algún momento, pero no sé cómo está su lesión ni la recuperación"

Míchel admitió que Ter Stegen "ha pedido venir por aquí en algún momento, pero no sé cómo está su lesión ni la recuperación"

Míchel admitió que Ter Stegen "ha pedido venir por aquí en algún momento, pero no sé cómo está su lesión ni la recuperación" / GIRONA FC

Míchel admitió que Ter Stegen "ha pedido venir por aquí en algún momento, pero no sé cómo está su lesión ni la recuperación"

GIRONA FC

RRSS WhatsAppCopiar URL

Míchel preguntado por la situación de Ter Stegen, el técnico del Girona señaló que "ahora mismo no sé cómo va su recuperación". "Después de la operación hablamos y su recuperación es en Barcelona. Él ha pedido venir por aquí en algún momento, pero no sé cómo está su lesión ni la recuperación. Ha salido todo bien. Es un jugador que está lesionado y fuera de nuestro radar. Por eso no tengo la información sobre su recuperación", admitió. Más información

Últimos vídeos

TEMAS