Secciones

Es noticia
Libres F1 MadringHorario clasificación F1Vuelta a España hoyClasificación Vuelta a EspañaEtapa 20 Vuelta a EspañaHorario Clasificación MotoGPLibres MotoGP San MarinoMarc MárquezLaportaJulián ÁlvarezAlcarazFernando AlonsoVecinos MadringAraujoEnric MasCorberán disculpas RodriEmbarazo RolfoBernabéuArda GulerPerico InduráinGerard PiquéGemma MengualGonzalo BernardosLuis de la FuenteAlberto Lledó AlcarazMaldiniMatías PratsMadre Rafa NadalEster ExpósitoOutdoor
instagramlinkedin
Bordalás: “Siento mucha admiración por Ángel Torres. Tenemos una relación fantástica”

Bordalás: “Siento mucha admiración por Ángel Torres. Tenemos una relación fantástica”

Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Bordalás: “Siento mucha admiración por Ángel Torres. Tenemos una relación fantástica”

Atlas News

RRSS WhatsAppCopiar URL

El Getafe CF ha completado este viernes otra sesión de trabajo. El cuadro dirigido por José Bordalás continúa preparando una nueva jornada de la Liga. Los madrileños reciben el domingo por la tarde en el Coliseum al Real Club Deportivo de A Coruña. “Siento mucha admiración por Ángel Torres. Tenemos una relación fantástica”, ha reiterado el técnico alicantino en rueda de prensa.

TEMAS