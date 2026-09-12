Atlas News

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Bordalás: “Siento mucha admiración por Ángel Torres. Tenemos una relación fantástica”

El Getafe CF ha completado este viernes otra sesión de trabajo. El cuadro dirigido por José Bordalás continúa preparando una nueva jornada de la Liga. Los madrileños reciben el domingo por la tarde en el Coliseum al Real Club Deportivo de A Coruña. “Siento mucha admiración por Ángel Torres. Tenemos una relación fantástica”, ha reiterado el técnico alicantino en rueda de prensa.