Enes Ünal, nuevo fichaje del Getafe CF: "Quería volver a la que fue mi casa para poder recuperar mi nivel futbolístico" / EFE

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Enes Ünal, nuevo fichaje del Getafe CF: "Quería volver a la que fue mi casa para poder recuperar mi nivel futbolístico"

El turco Enes Ünal dijo este martes, en su presentación como jugador del Getafe, que su deseo era "volver" a la que fue su "casa" para poder "recuperar" su nivel futbolístico. Ünal regresa a Getafe, al que fue su equipo durante tres temporadas y media (2020-2024), dos años después de marcharse al Bournemouth inglés, para poder "recuperar" la versión goleadora que mostró en el conjunto azulón, en el que marcó 36 goles.