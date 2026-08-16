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Ramón Terrats, jugador del Getafe CF: "Tenemos que minimizar las faltas que hacemos"

Ramón Terrats, jugador del Getafe CF: "Tenemos que minimizar las faltas que hacemos"

Ramón Terrats, jugador del Getafe CF: "Tenemos que minimizar las faltas que hacemos" / Getafe TV

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Ramón Terrats, jugador del Getafe CF: "Tenemos que minimizar las faltas que hacemos"

Getafe TV

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Ramón Terrats, jugador del Getafe CF, atiende a los medios del propio club para analizar la derrota contra el Deportivo Alavés. El jugador ha dejado claro que el equipo ha de aprender de los errores cometidos en el encuentro y que han de intentar reducir el número de faltas para que no ocurran situaciones como las dadas en Mendizorroza. El Getafe disputará el segundo encuentro de liga contra el Racing Club el próximo domingo a las 19:30.

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