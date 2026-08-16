Mario Martín, jugador del Getafe CF: "Después de la expulsión el partido se ha complicado por completo" / Getafe TV

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Mario Martín, jugador del Getafe CF: "Después de la expulsión el partido se ha complicado por completo"

Mario Martín, jugador del Getafe CF, analiza la derrota contra el Deportivo Alavés por una diferencia de tres goles, en parte debido a que el Getafe ha jugado con un jugador menos casi la mitad del encuentro. Martín ha hablado sobre la expulsión de Kiko Femenía y como ha afectado al juego del equipo, una decisión que ha condenado al equipo de Bordalás y lo ha llevado a ser goleado en la primera jornada de la competición nacional.