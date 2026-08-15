Bordalás y su opinión sobre la expulsión de Kiko Femenía / LALIGA

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Bordalás y su opinión sobre la expulsión de Kiko Femenía

José Bordalás, técnico del Getafe CF, atiende a los medios tras la derrota de su equipo contra el Deportivo Alavés en Mendizorroza. "El partido estaba muy igualado y se ha condicionado con la expulsión" ha declarado Bordalás, afirmando que el partido estaba igualado y que quedarse finalmente con diez en la parte final del primer tiempo ha sido clave para perder la ventaja y salir derrotado en el segundo tiempo del encuentro.