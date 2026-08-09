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El Getafe se pone en modo 'vintage' durante su viaje a Londres

El Getafe se pone en modo 'vintage' durante su viaje a Londres

El Getafe se pone en modo 'vintage' durante su viaje a Londres / Getafe CF

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El Getafe se pone en modo 'vintage' durante su viaje a Londres

Getafe CF

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El Getafe ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que la persona encargada de las redes sociales filmó al equipo durante su viaje a Londres con una cámara que da un aspecto 'vintage' a la imagen. El equipo madrileño comandado por Bordalás se enfrentaró al Tottenham rascando un empate. Los goles de Alberto Risco y Conor Gallagher provocaron que ambos equipos firmaran las tablas en Inglaterra.

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