El Getafe se pone en modo 'vintage' durante su viaje a Londres / Getafe CF

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El Getafe se pone en modo 'vintage' durante su viaje a Londres

El Getafe ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que la persona encargada de las redes sociales filmó al equipo durante su viaje a Londres con una cámara que da un aspecto 'vintage' a la imagen. El equipo madrileño comandado por Bordalás se enfrentaró al Tottenham rascando un empate. Los goles de Alberto Risco y Conor Gallagher provocaron que ambos equipos firmaran las tablas en Inglaterra.