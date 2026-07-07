EFE

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El Getafe presenta a los cuatro nuevos fichajes que jugaron cedidos la pasada temporada

El Getafe presentó este martes a sus cuatro nuevos fichajes, los uruguayos Martín Satriano y Sebastián Boselli, el argentino Zaid Romero y el español Mario Martín, quienes se mostraron convencidos de que, pese a las bajas en la plantilla, existen mimbres para hacer una buena actuación en la Liga Conferencia y repetir el rendimiento de la pasada campaña.