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El Getafe presenta a los cuatro nuevos fichajes que jugaron cedidos la pasada temporada

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EFE

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El Getafe presenta a los cuatro nuevos fichajes que jugaron cedidos la pasada temporada

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El Getafe presentó este martes a sus cuatro nuevos fichajes, los uruguayos Martín Satriano y Sebastián Boselli, el argentino Zaid Romero y el español Mario Martín, quienes se mostraron convencidos de que, pese a las bajas en la plantilla, existen mimbres para hacer una buena actuación en la Liga Conferencia y repetir el rendimiento de la pasada campaña.

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