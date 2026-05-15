Bordalás sobre su continuidad: "No está descartado, no hay nada descartado ahora mismo, pero estamos centrados en el día a día"
El Getafe, clasificado momentáneamente para la Conference League, se ha ejercitado este martes con la vista puesta en el partido de este domingo a las 19:00 horas contra el Elche en el Martínez Valero. El entrenador azulón, José Bordalás, ha pasado por sala de prensa y ha hablado sobre su futuro y la posibilidad de quedarse en el Getafe. "No está descartado, no hay nada descartado ahora mismo, pero... como siempre digo, estamos centrados en el día a día, todavía quedan dos partidos y no nos puede desviar absolutamente nada. Lo más importante no soy yo, lo más importante ahora mismo es el equipo, que los jugadores se sientan bien y que puedan desarrollar su mejor versión en estos dos últimos partidos", ha dicho el técnico alicantino.