Iván Zamorano, exjugador del Burgos, tras la victoria en la primera jornada: "El ambiente del estadio es increíble" / Burgos CF

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Iván Zamorano, exjugador del Burgos, tras la victoria en la primera jornada: "El ambiente del estadio es increíble"

El Burgos CF ha compartido en sus redes sociales un extracto de la entrevista flash que concedió Iván 'Bam Bam' Zamorano para los medios del club. El exjugador del equipo burgalés pudo ver el encuentro de la primera jornada de la Liga Hypermotion entre el Burgos y el Córdoba CF en el que el equipo local consiguió imponerse por un total de 3 goles firmados por Álex Forés, Javi Llabrés y David González.