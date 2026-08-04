El desborde y la electricidad de Hugo Cuenca llegan al Celta Fortuna / RC Celta

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El desborde y la electricidad de Hugo Cuenca llegan al Celta Fortuna

El Celta y el Genova CFC han alcanzado un acuerdo para el cesión con opción de compra de Hugo Cuenca, que reforzará la parcela ofensiva del filial celeste en esta ilusionante temporada 26/27. El Celta Fortuna se refuerza en una temporada en la que estará en segunda división, donde la exigencia va a ser muy superior y donde se encontrará a equipos tan fuertes como el Girona o el Mallorca.