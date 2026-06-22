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La ciudad de Málaga se vuelca con el ascenso a Primera División
Tras vencer a la UD Almería, el Málaga CF ha celebrado este lunes por todo lo alto su ascenso a Primera División. Miles de aficionados han llenado las calles de la ciudad andaluza para festejar junto al equipo su regreso a la máxima categoría del fútbol español ocho años después. El autobús descapotable del conjunto blanquiazul ha partido de La Rosaleda para visitar al Cautivo y a la Divina Pastora, además del Ayuntamiento y la Diputación Provincial. Una tarde que quedará para la historia del malaguismo.