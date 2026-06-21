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El Málaga celebra el ascenso a Primera en Almería

El Málaga celebra el ascenso a Primera en Almería

El Málaga celebra el ascenso a Primera en Almería / Atlas News

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El Málaga celebra el ascenso a Primera en Almería

Atlas News

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El Málaga vuelve a la máxima categoría del fútbol español. Los jugadores, tras celebrarlo en el césped, invadieron la rueda de prensa posterior al encuentro para festejar allí su regreso a la élite del fútbol español.

Los aficionados del Málaga que viajaron a Almería han podido celebrar también por todo lo alto el ascenso del equipo a Primera División. Un grupo ha estado esperando hasta que los jugadores han abandonado el estadio en autobús.

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