¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El Málaga celebra el ascenso a Primera en Almería
Atlas News
El Málaga vuelve a la máxima categoría del fútbol español. Los jugadores, tras celebrarlo en el césped, invadieron la rueda de prensa posterior al encuentro para festejar allí su regreso a la élite del fútbol español.
Los aficionados del Málaga que viajaron a Almería han podido celebrar también por todo lo alto el ascenso del equipo a Primera División. Un grupo ha estado esperando hasta que los jugadores han abandonado el estadio en autobús.