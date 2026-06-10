Resumen, goles y highlights del Málaga CF 1 - 1 UD Las Palmas de la vuelta de semifinales de playoffs de la Liga Hypermotion / LALIGA

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Resumen, goles y highlights del Málaga CF 1 - 1 UD Las Palmas de la vuelta de semifinales de playoffs de la Liga Hypermotion

El Málaga firmó las tablas en la Rosaleda contra la UD Las Palmas pero el empate fue suficiente para que el equipo andaluz consiguiera el pase a la final de los playoffs de la Liga Hypermotion. Una final andaluza entre el Almería y el Málaga a dos partidos será el cierre de la competición y asegurará el tercer equipo que clasifique para Primera División. Más información