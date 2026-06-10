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Resumen, goles y highlights del Málaga CF 1 - 1 UD Las Palmas de la vuelta de semifinales de playoffs de la Liga Hypermotion / LALIGA

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Resumen, goles y highlights del Málaga CF 1 - 1 UD Las Palmas de la vuelta de semifinales de playoffs de la Liga Hypermotion

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El Málaga firmó las tablas en la Rosaleda contra la UD Las Palmas pero el empate fue suficiente para que el equipo andaluz consiguiera el pase a la final de los playoffs de la Liga Hypermotion. Una final andaluza entre el Almería y el Málaga a dos partidos será el cierre de la competición y asegurará el tercer equipo que clasifique para Primera División. Más información

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