La afición del Málaga tiñe el cielo de azul celeste para acompañar a su equipo a la Rosaleda / X

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La afición del Málaga tiñe el cielo de azul celeste para acompañar a su equipo a la Rosaleda

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La afición del Málaga CF está lista para la vuelta de la semifinal de playoffs contra la UD Las Palmas. Una final para ambos equipos que se van a jugar asegurarse la final para conseguir optar al tercer puesto para ascender a Primera División. El Málaga parte con un gol de ventaja del partido de ida y juega en casa, teniendo el viento a favor para la victoria pero el fútbol siempre puede dar sorpresas. Más información