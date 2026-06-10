Secciones

Es noticia
Valencia Basket - JoventutHamza AbdelkarimRafa NadalQuim JunyentReal MadridConciertos BernabéuMálaga - Las PalmasLamine YamalAlcarazEtapa 5 Tour Auvergne-Rhône-AlpesClasificación Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Mercado de fichajesNoticias BarçaCuándo juega EspañaMundial 2026México - SudáfricaInauguración Mundial 2026Horarios F1 BarcelonaMadre TopuriaCuándo pelea TopuriaBalizaJudit MascóBorja IglesiasSimulador MundialParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
La afición del Málaga tiñe el cielo de azul celeste para acompañar a su equipo a la Rosaleda

La afición del Málaga tiñe el cielo de azul celeste para acompañar a su equipo a la Rosaleda

La afición del Málaga tiñe el cielo de azul celeste para acompañar a su equipo a la Rosaleda / X

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La afición del Málaga tiñe el cielo de azul celeste para acompañar a su equipo a la Rosaleda

X

Añádenos en Google

La afición del Málaga CF está lista para la vuelta de la semifinal de playoffs contra la UD Las Palmas. Una final para ambos equipos que se van a jugar asegurarse la final para conseguir optar al tercer puesto para ascender a Primera División. El Málaga parte con un gol de ventaja del partido de ida y juega en casa, teniendo el viento a favor para la victoria pero el fútbol siempre puede dar sorpresas. Más información

TEMAS