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Resumen, goles y Highlights del Racing Club 1 - 0 Cádiz CF de la jornada 42 de LaLiga Hypermotion / LALIGA

Resumen, goles y Highlights del Racing Club 1 - 0 Cádiz CF de la jornada 42 de LaLiga Hypermotion

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El Racing Club vapuleó al Cádiz en el Sardinero con una goleada que confirmó a la vez al equipo blanquiverde como campeón de la Liga Hypermotion. El Racing ya hace dos semanas que sumó los puntos necesarios para considerarse equipo de Primera División y en este último partido puso la guinda del pastel consiguiendo el trofeo del campeonato. Juan Carlos Arana brilló con un doblete y los tantos de Peio Canales e Íñigo Vicente aumentaron más el resultado.

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