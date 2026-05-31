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¡La afición del Leganés arropa al equipo en la final por la permanencia!

¡La afición del Leganés arropa al equipo en la final por la permanencia!

¡La afición del Leganés arropa al equipo en la final por la permanencia! / @joseaduro

¡La afición del Leganés arropa al equipo en la final por la permanencia!

@joseaduro

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El Leganés y el Mirandés disputarán a las 21:00 horas el encuentro más comprometido de la jornada. Ambos equipos se enfrentan en un duelo directo por la permanencia, el que salga victorioso conseguirá mantenerse en segunda división. El partido se juega en Butarque, por eso toda la afición local se ha volcado en acompañar al equipo hasta el estadio entre aplausos y gritos de ánimo para motivar a los jugadores y así poder conseguir el mejor resultado posible.

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