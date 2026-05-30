Resumen, goles y Highlights de la Real Sociedad B 1 - 1 Cultural Leonesa de la jornada 42 de LaLiga Hypermotion / LALIGA

Resumen, goles y Highlights de la Real Sociedad B 1 - 1 Cultural Leonesa de la jornada 42 de LaLiga Hypermotion

La Real Sociedad B y la Cultural Leonesa disputaron su último partido de la temporada 2025/26 de la Liga Hypermotion. Un reparto de puntos que no es decisivo para ninguno de los dos equipos, la Cultural Leonesa ya tenía asegurado el descenso mientras que la Real Sociedad B ya confirmó su permanencia en las anteriores jornadas. El gol de Mariezkurrena por parte de la Real Sociedad B y el de Lucas Ribeiro por la Cultural Leonesa fueron los decisivos de la firma de tablas.