Buruaga recibe al Racing por su ascenso a Primera: "Cierra una herida abierta hace catorce años" / EFE

Buruaga recibe al Racing por su ascenso a Primera: "Cierra una herida abierta hace catorce años"

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, se ha reúnido este miércoles con dirigentes y jugadores del Racing por su ascenso a Primera División tras catorce años, un logro que considera "va más allá del fútbol", porque "ha cerrado una herida que llevaba muchos años abierta".

Buruaga ha mantenido un encuentro con el presidente del Racing, Manuel Higuera, que ha estado acompañado por la junta directiva, la plantilla y el cuerpo técnico verdiblanco, para felicitar a un club que "está más vivo que nunca".