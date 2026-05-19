Secciones

Es noticia
Fichajes BarçaAlcarazGuardiolaJonathan AndicClasificación Giro ItaliaGiro Italia etapa 11Giro Italia contrarrelojFermín lesiónAli BaratHija GuardiolaMercado de fichajesRegla 1:1Mike JamesMonchiRodriHorarios F1 CanadáBournemouth - CityDescenso LaLigaCalculadora descensoCiclistasDurango Durango 2026Borja YusReciclar ropaCasa GuardiolaPaseo marítimoGonzalo BernardosPS PlusConvocatorias Mundial 2026Convocatoria EspañaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin
Villalibre volvió a las andadas...Hizo sonar su trompeta tras el ascenso del Racing Club

Villalibre volvió a las andadas...Hizo sonar su trompeta tras el ascenso del Racing Club

Villalibre volvió a las andadas...Hizo sonar su trompeta tras el ascenso del Racing Club / Racing Club

Villalibre volvió a las andadas...Hizo sonar su trompeta tras el ascenso del Racing Club

Racing Club

RRSS WhatsAppCopiar URL

Asier Villalibre siempre ha destacado por su celebración tocando la trompeta, sobretodo se recuerda en el ambiente culé este gesto tras vencer al Barça en la final de la Copa del Rey. En su etapa en el Racing Club, el 'bufalo' no ha tardado en volver a sacar el instrumento para celebrar la historia de su actual club. En la celebración del ascenso en El Sardinero, Villalibre tocó la trompeta ante toda la afición del Racing levantando un flashback del pasado,

TEMAS