Villalibre volvió a las andadas...Hizo sonar su trompeta tras el ascenso del Racing Club / Racing Club

Villalibre volvió a las andadas...Hizo sonar su trompeta tras el ascenso del Racing Club

Asier Villalibre siempre ha destacado por su celebración tocando la trompeta, sobretodo se recuerda en el ambiente culé este gesto tras vencer al Barça en la final de la Copa del Rey. En su etapa en el Racing Club, el 'bufalo' no ha tardado en volver a sacar el instrumento para celebrar la historia de su actual club. En la celebración del ascenso en El Sardinero, Villalibre tocó la trompeta ante toda la afición del Racing levantando un flashback del pasado,