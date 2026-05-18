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Santander se tiñe de verdiblanco por la celebración del ascenso del Racing

Santander se tiñe de verdiblanco por la celebración del ascenso del Racing

Santander se tiñe de verdiblanco por la celebración del ascenso del Racing / EFE

Santander se tiñe de verdiblanco por la celebración del ascenso del Racing

EFE

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Santander se ha teñido de verdiblanco este domingo con miles de personas por las calles de la capital cántabra para seguir la celebración del ascenso del Racing, con una rúa en un autobús descapotable que ha llevado a plantilla, técnicos y directivos hasta El Sardinero, donde culmina la gran fiesta racinguista. Los aficionados se han agolpado en las aceras para ver pasar la comitiva y, los más valientes, han acompañado al autobús durante gran parte del trayecto.

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