Rúa del Racing de Santander y gran fiesta en el Sardinero / EFE

Rúa del Racing de Santander y gran fiesta en el Sardinero

El Racing de Santander, después de una dura y larga temporada, celebró su ascenso a Primera por todo lo alto con una gran fiesta en El Sardinero en la que jugadores y aficionados disfrutaron por igual y en la que, por fin, una vez logrado el objetivo, se cumplió una de las cosas que más esperaban sus aficionados, que Asier Villalibre tocase su trompeta. Tras la rúa por las calles de Santander y la llegada de los jugadores a El Sardinero pasadas las 22.00 horas, al son de 'Santander la marinera', interpretada por el rabelista Miguel Cadavieco, comenzó la gran fiesta verdiblanca por el ascenso conseguido en un estadio lleno hasta la bandera.