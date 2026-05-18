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David Navarro, entrenador del Zaragoza: "Lo que me preocupa ahora es que no manchemos más la camiseta"

David Navarro, entrenador del Zaragoza: "Lo que me preocupa ahora es que no manchemos más la camiseta"

David Navarro, entrenador del Zaragoza: "Lo que me preocupa ahora es que no manchemos más la camiseta" / Real Zaragoza

David Navarro, entrenador del Zaragoza: "Lo que me preocupa ahora es que no manchemos más la camiseta"

Real Zaragoza

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El técnico se mostró decaído tras la derrota ante el Sporting de Gijón y asumió parte de culpa de la tragedia del descenso. Después de cuatro derrotas consecutivas, el cambio de discurso de David Navarro fue notable tras perder en casa ante el Sporting de Gijón. El entrenador pasó de la confianza a la resignación y aseguró que su mayor motivación es ya defender el escudo, independientemente de si aún hay esperanzas o no: «Ya no es que no sea matemático, lo que me preocupa ahora es que no manchemos más la camiseta».

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