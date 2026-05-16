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Resumen, goles y Highlights del AD Ceuta 1 - 4 Málaga CF de la jornada 40 de LaLiga Hypermotion / LALIGA

Resumen, goles y Highlights del AD Ceuta 1 - 4 Málaga CF de la jornada 40 de LaLiga Hypermotion

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El Málaga CF venció al Ceuta en el Estadio Municipal Alfonso Murube en un encuentro lleno de goles por parte del equipo visitante. El Ceuta no pudo detener a un Málaga crecido que desde el minuto cuatro pudo abrir el marcador gracias al tanto de Joaquín Muñoz. Chupete hizo una actuación estelar tras dejar un doblete y conceder una asistencia. El gol en propia mete de Galilea y el tanto de Ochoa en el 82 acabaron de sentenciar al Ceuta.

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