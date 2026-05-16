Racing Club - Real Valladolid I La invasión de campo en El Sardinero / LALIGA

Racing Club - Real Valladolid I La invasión de campo en El Sardinero

A pesar de que se había avisado desde el inicio que no se podía invadir el terreno de juego en casa de que el Racing ascendiera a Primera División, no fue suficiente para impder la situación. El Racing Club venció al Valladolid y después de que el Almería perdiese contra Las Palmas, el equipo blanquiverde pasó a formar parte de la Primera División matemáticamente. Los aficionados y aficionadas no tardaron en invadir el campo para celebrar con sus jugadores el ascenso.