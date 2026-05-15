Resumen, goles y Highlights del Córdoba 1 - 2 Albacete de la jornada 40 de LaLiga Hypermotion

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Se apagó el sueño. El Córdoba CF puso punto y final -al menos de forma virtual- a su persecución imposible del play off tras caer frente a un Albacete que apenas necesitó un minuto de lucidez para golpear donde más dolía: en las dudas defensivas de un bloque que venía lanzado. De más a menos transitó el conjunto de Iván Ania, dominante en el arranque, desdibujado tras el golpe y demasiado espeso después para derribar el muro manchego, que bajó la persiana antes incluso de la media parte. Porque fue ahí donde se rompió el partido. Una ráfaga de desconexión atrás permitió a Jefté convertir dos zarpazos consecutivos en una losa definitiva. Ni la reacción tras el descanso, ni el tanto de Sergi Guardiola, ni el empuje constante de El Arcángel alcanzaron ya para rehacer lo destruido.