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El Sabadell se vuelca con su afición en busca de la remontada

El Sabadell se vuelca con su afición en busca de la remontada

El Sabadell se vuelca con su afición en busca de la remontada / @CESabadell

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El Sabadell se vuelca con su afición en busca de la remontada

@CESabadell

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El CE Sabadell atiende a su afición entre aplausos y agradecimiento por haber asisitido a animar a Zamora en busca de una victoria que finalmente no pudo ser. Los de Catalunya tienen la oportunidad de remontar en el partido de vuelta en casa, donde toda una ciudad se volcará con el equipo para poder conseguir el ascenso a Segunda División. Todo es posible en el fútbol y hasta el pitido final no se perderá la fe en cambiar el resultado. Más información

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