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El Aston Villa celebra en Birmingham su histórica Europa League tras 30 años sin títulos

El Aston Villa desató la euforia en Birmingham este jueves con un multitudinario desfile para celebrar la conquista de la Europa League, lograda un día antes en Estambul. Miles de aficionados tomaron las calles para acompañar al equipo en un recorrido festivo tras un triunfo que pone fin a tres décadas sin títulos. El conjunto inglés se impuso con claridad al Friburgo por 3-0 en la final disputada el miércoles, en un partido en el que volvió a destacar la eficacia ofensiva del equipo dirigido por Unai Emery. Youri Tielemans y Emiliano Buendía firmaron dos goles de gran factura, mientras que Morgan Rogers cerró el marcador. El título supone un nuevo hito en la carrera del técnico español, que suma su quinta Europa League, ampliando su récord en la competición. Para el Aston Villa, se trata de su primer gran trofeo desde la Copa de la Liga inglesa de 1996 y su regreso a la gloria continental desde que conquistara la Copa de Europa en 1982.