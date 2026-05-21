El Aston Villa de Unai Emery conquista la Europa League y pone fin a 30 años sin títulos / Atlas News

El Aston Villa de Unai Emery conquista la Europa League y pone fin a 30 años sin títulos

El Aston Villa se proclamó campeón de la Europa League tras derrotar por 3-0 al SC Freiburg en la final disputada en el Besiktas Park de Estambul, un triunfo con el que el club inglés puso fin a una sequía de 30 años sin levantar un trofeo. La victoria se selló con goles de Youri Tielemans, Emiliano Buendía y Morgan Rogers, en una noche que devolvió al Villa a lo más alto del fútbol continental. Fue, además, su primer gran título desde la Copa de la Liga inglesa conquistada en 1996 y su primer éxito europeo desde que ganara la Copa de Europa en 1982 frente al Bayern de Múnich. El técnico Unai Emery, especialista en competiciones europeas, lidera así un nuevo salto de calidad del Aston Villa, que sus aficionados ya imaginan compitiendo el próximo curso entre la élite continental.