Ricardo Horta firma de penalti la remontada del Braga. / Telefónica

Betis - Sporting Braga: El gol de penalti de Ricardo Horta

Ricardo Horta marcó en el minuto 50 el 2-3 del Sporting Braga ante el Betis al transformar un penalti cometido por Amrabat sobre Pau Víctor. El centrocampista marroquí derribó por detrás al atacante portugués tras un balón filtrado a la espalda de la defensa y el árbitro señaló una pena máxima clara. Desde los once metros, Horta engañó por completo a Pau López con un disparo a su derecha y confirmó la remontada exprés del conjunto luso tras el 2-0 inicial.