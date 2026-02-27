Doblete de Aktürkoglu para golpear al Nottingham / Telefónica

Nottingham Forest - Fenerbahce: El doblete de Kerem Aktürkoglu

El Fenerbahçe dio un paso firme en la vuelta del ‘play off’ de la UEFA Europa League ante el Nottingham Forest gracias a un doblete de Kerem Aktürkoğlu. El primero llegó tras un contraataque fulminante culminado con un disparo raso ajustado al palo izquierdo tras asistencia de Sidiki Cherif.El segundo lo firmó desde el punto de penalti, después de sufrir una falta dentro del área. Aktürkoglu no perdonó y convirtió la pena máxima para cerrar el 0-2 y encaminar la clasificación del conjunto turco.