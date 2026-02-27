Swedberg vuelve a castigar al PAOK y clasifica al Celta / Telefónica

Celta de Vigo - Paok: El gol de Williot Swedberg

El Celta de Vigo tomó ventaja ante el PAOK en la vuelta del ‘play off’ de la UEFA Europa League gracias a un nuevo zarpazo de Williot Swedberg.La jugada nació en los pies de Miguel Román, pasó por Borja Iglesias y terminó en el área, donde Swedberg apareció como un fogonazo para colocar un remate sutil y preciso al rincón derecho de la portería.El sueco volvió a convertirse en el verdugo del conjunto griego: ya les ha marcado en los tres enfrentamientos de esta temporada.