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Bolsa de billetes en el vestuario: la celebración viral del Dinamo City tras rozar la Conference

Las imágenes difundidas en redes muestran a Adrian Bardhi, presidente del Dinamo City de Albania, entrando al vestuario con una bolsa llena de dinero tras la victoria por 4-0 ante el Auda de Letonia, resultado que dejó el 4-1 global y clasificó al equipo para el playoff de la Conference League. El conjunto albanés se jugará ahora el pase a la Fase de Liga ante el Pafos, con la ida prevista para el 20 de agosto y la vuelta para el 27, y según las informaciones publicadas Bardhi habría prometido medio millón de euros de prima si logran la clasificación.