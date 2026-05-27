Óscar Trejo: "Es un regalo poder vivir esto" / Perform

Óscar Trejo: "Es un regalo poder vivir esto"

Oscar Trejo, mediapunta argentino del Rayo Vallecano, calificó de "mágico poder jugar una final europea con un grupo de amigos" y dijo que "juegue o no juegue" será un regalo vivir todo lo que está viviendo estos últimos días en el conjunto madrileño. Trejo, con el recuerdo ya muy lejano de aquel 29 de agosto de 2010, cuando debutó con el Rayo en Vallecas frente al Numancia, en Segunda, pondrá punto final a su aventura en el Rayo en Alemania, en una final histórica para el club de sus amores, el que más le ha marcado tanto a nivel deportivo como personal.