El entrenador del Rayo Vallecano asegura que deben tratar de "obviar los focos" / EFE

El entrenador del Rayo Vallecano asegura que deben tratar de "obviar los focos"

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este martes que para la final de mañana de la Liga Conferencia frente al Crystal Palace deben tratar de "obviar los focos para ir a esa sensación de disfrute al jugar en el patio de recreo cuando eras niño" y "replicar las cosas buenas" que les han llevado hasta este escenario. El Rayo Vallecano afronta en Leipzig (Alemania) la primera final europea en sus 102 años de historia con el objetivo de lograr un título que sería muy especial. Más información