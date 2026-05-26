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Previa Crystal Palace - Rayo Vallecano

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Previa Crystal Palace - Rayo Vallecano / Atlas News

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Atlas News

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Los jugadores del Rayo Vallecano ya están en la ciudad alemana de Leipzig donde este miércoles disputarán la final de la Conference League frente al Crystal Palace. La plantilla entrenará en la tarde de este martes, pero antes, durante la mañana, se han dedicado a descansar y a pasear con sus familiares por la ciudad y los alrededores del hotel. De momento, sólo algún aficionado esporádico se ha acercado hasta su hotel para fotografiarse con ellos, pero se espera que para la final haya más de 11.000 aficionados rayistas.

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