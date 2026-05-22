Yeremy Pino: "Va a ser una final bonita para mí" / EFE

Yeremy Pino: "Va a ser una final bonita para mí"

Yeremy Pino (Las Palmas de Gran Canaria, 2002) aterrizó este verano en el Crystal Palace tras cinco años ligado al Villarreal, el club en el debutó como profesional y con el que llegó a conquistar la Liga Europa en 2021. Su salto a la Premier League supone el primer gran cambio de la carrera del jugador español. Ahora, apenas cinco días antes de una final histórica de la Liga Conferencia ante el Rayo Vallecano, Pino atiende a la Agencia EFE en uno de los momentos más importantes de su carrera. El español no oculta la emoción ante la posibilidad de conquistar un título europeo en su primer año en el club y avisa del peligro del conjunto madrileño.