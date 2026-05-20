El Rayo ya prepara la final de la Conference League contra el Crystal Palace / Atlas News

El Rayo ya prepara la final de la Conference League contra el Crystal Palace

El Rayo Vallecano se ha ejercitado esta mañana ante las cámaras en su Ciudad Deportiva en el marco del Media Day de la final de la Conference League. Pero antes de la histórica final del miércoles día 27 en el Red Bull Arena de Leipzig ante el Crystal Palace londinense en la tercera competición continental, los de Iñigo Pérez se enfrentan este sábado al Deportivo Alavés. El Rayo visita Mendizorrotza a partir de las 21:00 horas en la última jornada de Liga. Si el equipo de la Franja gana al conjunto babazorro y el Getafe no lo hace los de Vallecas jugarían Conference la temporada que viene. La otra vía para estar en Europa sería vencer en Leipzig al Crystal Palace y conseguir así plaza de Europa League.