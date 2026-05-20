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Iñigo Pérez: "El momento más crítico de nervios fue el partido en Atenas"

Iñigo Pérez: "El momento más crítico de nervios fue el partido en Atenas"

Iñigo Pérez: "El momento más crítico de nervios fue el partido en Atenas" / EFE

Iñigo Pérez: "El momento más crítico de nervios fue el partido en Atenas"

EFE

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Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este miércoles "no sentir nervios" a falta de una semana para la final de la Conference League, una competición de la que se imagina que saldrán "ganadores" ante el Crystal Palace inglés, un rival "bien estructurado y bien mecanizado".

El técnico navarro está inmerso en un final de temporada especial porque la última jornada de la Liga española es decisiva para acabar en puestos europeos y solo cinco días después llegará la final de la Conference League contra el Crystal Palace.

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