Iñigo Pérez: "El momento más crítico de nervios fue el partido en Atenas" / EFE

Iñigo Pérez: "El momento más crítico de nervios fue el partido en Atenas"

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este miércoles "no sentir nervios" a falta de una semana para la final de la Conference League, una competición de la que se imagina que saldrán "ganadores" ante el Crystal Palace inglés, un rival "bien estructurado y bien mecanizado".

El técnico navarro está inmerso en un final de temporada especial porque la última jornada de la Liga española es decisiva para acabar en puestos europeos y solo cinco días después llegará la final de la Conference League contra el Crystal Palace.