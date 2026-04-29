El Rayo prepara su histórico partido de semifinales de Conference League / EFE

El Rayo prepara su histórico partido de semifinales de Conference League

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este miércoles que afrontan las semifinales de la Liga Conferencia del "mismo modo" que cualquier otro partido aunque advirtió que, en este caso, "la parte mental es el 99% de importante".

El Rayo Vallecano, pletórico de ilusión, afronta contra el Estrasburgo una histórica eliminatoria de semifinales de la Liga Conferencia con el objetivo de mantener vivo el sueño europeo para llegar a su primera final profesional en los 101 años de historia del club.