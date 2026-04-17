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Batalla campal tras la remontada del Estrasburgo: provocación, empujones y objetos al césped

Batalla campal tras la remontada del Estrasburgo: provocación, empujones y objetos al césped

Batalla campal tras la remontada del Estrasburgo: provocación, empujones y objetos al césped / @GradaBpro

Batalla campal tras la remontada del Estrasburgo: provocación, empujones y objetos al césped

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El Estrasburgo selló su pase a las semifinales de la Conference League con una contundente remontada ante el Mainz (4-0), pero el desenlace quedó marcado por la tensión y los incidentes tras el pitido final. La celebración de Martial Godo frente a la grada alemana desató la ira de Nadiem Amiri, que reaccionó con un violento empujón, provocando una tangana entre jugadores de ambos equipos y el lanzamiento de objetos desde la grada.

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