Batalla campal tras la remontada del Estrasburgo: provocación, empujones y objetos al césped / @GradaBpro

Batalla campal tras la remontada del Estrasburgo: provocación, empujones y objetos al césped

El Estrasburgo selló su pase a las semifinales de la Conference League con una contundente remontada ante el Mainz (4-0), pero el desenlace quedó marcado por la tensión y los incidentes tras el pitido final. La celebración de Martial Godo frente a la grada alemana desató la ira de Nadiem Amiri, que reaccionó con un violento empujón, provocando una tangana entre jugadores de ambos equipos y el lanzamiento de objetos desde la grada.